شكرا لقرائتكم خبر عن إنــبى ينعى وفاة زوجة اللاعب محمد حامد والان مع تفاصيل الخبر

نعى مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي محمد إسماعيل حامد مدافع الفريق في زوجته التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي إنبي النعي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت:" يتقدم أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري ولاعبو الفريق الأول وجميع القطاعات الرياضيه بالنادي بخالص التعازي والمواساة إلى اللاعب محمد إسماعيل حامد في زوجته التي وافتها المنية اليوم".

واختتمت:" نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".