شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بدء التسجيل والحضور فى عمومية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

يفتح اتحاد الكرة التسجيل للأندية التي لها حق حضور اجتماع الجمعية العمومية في التاسعة صباحاً، على أن ينطلق الاجتماع الساعة 11 صباحاً، حال اكتمال النصاب القانوني.

ويعقد اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية وعلى رأسها انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية حتى 2028.

وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتواجد محامى أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح، وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

كما ستناقش الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ميزانية اتحاد الكرة والحساب الختامي، وفى حالة موافقة الجمعية العمومية على الميزانية سيتم اعتمادها أما في حالة الرفض سيتم تحويلها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات.