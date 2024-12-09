شكرا لقرائتكم خبر عن صابر عيد: سنلبى كل مطالب شوقى غريب.. وأحمد عيد هو من تقدم بالاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صابر عيد المتحدث الرسمي لنادي غزل المحلة، موعد المؤتمر الصحفي لتقديم شوقي غريب مدربًا للفريق، وقال صابر عيد في تصريحات تليفزيونية: "أحمد عيد عبد الملك تقدم بالاستقالة ولم نقرر إقالته من تدريب الفريق".

وأضاف: "شوقي غريب من أبناء ونجوم غزل المحلة، غدا المؤتمر الصحفي لتقديم شوقي والإعلان عن تفاصيل الجهاز التعاون ومدة العقد مع المحلة".

واختتم حديثه قائلًا: "إدارة غزل المحلة ستلبي كافة مطالب شوقي غريب بشأن التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".