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صابر عيد: سنلبى كل مطالب شوقى غريب.. وأحمد عيد هو من تقدم بالاستقالة

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القاهرة - سامية سيد - كشف صابر عيد المتحدث الرسمي لنادي غزل المحلة، موعد المؤتمر الصحفي لتقديم شوقي غريب مدربًا للفريق، وقال صابر عيد في تصريحات تليفزيونية: "أحمد عيد عبد الملك تقدم بالاستقالة ولم نقرر إقالته من تدريب الفريق".

وأضاف: "شوقي غريب من أبناء ونجوم غزل المحلة، غدا المؤتمر الصحفي لتقديم شوقي والإعلان عن تفاصيل الجهاز التعاون ومدة العقد مع المحلة".

واختتم حديثه قائلًا: "إدارة غزل المحلة ستلبي كافة مطالب شوقي غريب بشأن التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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