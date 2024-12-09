شكرا لقرائتكم خبر عن ديروط توجه الشكر لعلاء إبراهيم بعد الخسارة أمام بروكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو سيراميكا الشركة الراعية لديروط إقالة علاء إبراهيم المدير الفني للفريق، بعد الخسارة التي مُنى بها الفريق اليوم على ملعبه أمام بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دورى المحترفين.

يذكر أن ديروط كان متقدما بهدفين مقابل هدف حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني حتى نجح بروكسى في إحراز هدفين متتالين أنهى بهما المباراة لصالحهم لتقرر الشركة الراعية لديروط عقب المباراة إقالة علاء إبراهيم.

ويتجه مسئولو الشركة الراعية لديروط للبحث عن مدير فنى أجنبى متخصص فى التعامل مع فرق الشباب، من أجل التعاقد معه لبناء فريق قوى من اللاعبين صغار السن حتى يستطيع البقاء فى المسابقة خلال الموسم الحالى.