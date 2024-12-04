شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف التدريبات اليوم قبل مواجهة أنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة أنيمبا بطل نيجيريا، بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء بقرار من جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، عقب الفوز على المحلة ببطولة الدوري.

وقال جوزيه جوميز إن مباراة غزل المحلة في مسابقة الدوري، بدأت بتغييرات كثيرة خاصة بعد حالة الطرد وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "دخلنا المباراة بعقلية هجومية، والمباراة كانت من طرف واحد، وإذا كان المنافس يلعب كامل العدد كان من الممكن أن يكون غزل المحلة أفضل وتابع: "لا أحد يعلم إذا كان المنافس استكمل المباراة كامل العدد بدون حالة الطرد، هل كان الزمالك سيلعب نفس المباراة، ولكن فريقي سيطر على مجريات المباراة ولعب على الأجناب واعتمد على الضغط العالي".

وفيما يخص استبدال أحمد عبد الرحيم "إيشو" قال جوميز: "اللاعب عانى من آلام عضلية وفضلنا عدم المجازفة به وتم استبداله حتى لا تتفاقم إصابته وأضاف المدير الفني: "عملت مع جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك لمدة 6 سنوات، وتعلمت منه الكثير وأحترمه، وتحدثت معه مرتين في أخر أسبوع، وهو مدرب كبير يستحق كل ما وصل له مع الزمالك، وطموح جماهير الأبيض كبيرة لأننا الزمالك، ومقارنتي بفيريرا أمر يسعدني وأنا أجتهد مع الفريق لتحقيق البطولات".

وتابع جوميز قائلاً: "الزمالك لعب مباراة كبيرة أمام غزل المحلة واعتمد على الضغط العالي، وكان من الممكن أن نلعب بنفس الصورة ولا نفوز، وفي مباراة بلاك بولز لعبنا بنفس الطريقة وفزنا بهدفين فقط، والمستوى الذي ظهر عليه الفريق اليوم هو الزمالك الذي أريده بحيث يلعب ويفوز".