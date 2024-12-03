شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب الشباب يستعجلون صرف مكافآت التأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

طالب لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2005، من اتحاد الكرة سرعة صرف المكافآت التي وعد بها الاتحاد والتي نصت عليها اللائحة، بعد التأهل لنهائيات أمم إفريقيا.

وأكد عدد من اللاعبين لليوم السابع أن اتحاد الكرة وعدهم بصرف مكافآتهم عقب التأهل لأمم إفريقيا، وحتى الآن لم يتلقى أي لاعب المكافاة وهو الأمر نفسه بالنسبة للجهاز الفني.

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تكريم منتخبي مصر للشباب والناشئين، مواليد 2005 و2008 الاثنين الماضي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبا الشباب تحت 20 سنة، والناشئين تحت 17 سنة، معا، لبطولة أمم إفريقيا في نفس العام منذ عام 2011.

وانتزع منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، رغم البداية السيئة له في تصفيات شمال إفريقيا التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية.

وتمكن منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس من الفوز بالمركز الأول بتصفيات شمال إفريقيا التي أقيمت في المغرب بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وليبيا وتونس والجزائر، لينتزع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا التي غاب عنها منذ عام 2011.