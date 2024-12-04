شكرا لقرائتكم خبر "الموارد البشرية" تنظم ملتقى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الاستاذ عبدالله بن عبدالرحمن اسماعيل نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ملتقى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024، تحت شعار "التمكين من أجل مستقبل شامل ومستدام".

وشهد الملتقى حضورًا مميزًا من الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، والذين شاركوا من خلال معرض مصاحب هدفه تعزيز الشراكات والتكاتف لدعم وتمكين ودمج هذه الفئة الغالية في المجتمع

وألقى خلالة سعادة مدير عام الفرع ، كلمةً بهذه المناسبة أكد من خلالها أن هذا الحدث يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين جميع فئات المجتمع، مشددًا على أهمية تعزيز حقوقهم وتوفير الفرص اللازمة لتحقيق اندماجهم الفعّال في المجتمع.كما اضاف سعادته بأننا في الوزارة سنبذل قصارى جهدنا لعقد الشراكات والاتفاقيات والتي من شأنها مضاعفة تمكين هؤلاء الاشخاص في كافة المجالات ونتطلع في عام 2025 الى مساهمات جوهريه وفعاله من القطاع الخاص والقطاعات غير الربحية في هذا المجال والذي هو هاجس كل مسؤول يُعنى بهذه الفئة التي تستحق من الجميع بذل قصارى الجهد من اجلهم

هذا وقد تم استعراض أبرز إنجازات الفرع في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، والتي تشمل مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز فرصهم في المجتمع، مع تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة لأشخاص ذوي إعاقة تمكنوا من تحقيق إنجازات مميزة في حياتهم.

واختُتم الملتقى بتقديم الشكر للجهات المشاركة والداعمة، التي كان لها دور كبير في إنجاح هذا الحدث، والذي يُعد منصة محورية لتوحيد الجهود وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام.وتم تسليم الشهادات والدروع التذكارية بهذه المناسبة