شكرا لقرائتكم خبر المحترفون المحليون يتنافسون في 6 أشواط في ثاني أيام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت اليوم، منافسات المحترفين المحليين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى 19 ديسمبر الجاري، بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال.

وشهدت الأشواط التأهيلية للمحترفين المحليين مشاركة 249 صقارًا تنافسوا في ستة أشواط لفئات مثلوث جير فرخ، ومثلوث جير قرناس، وجير بيور فرخ، وجير بيور قرناس، وحر فرخ، وحر قرناس، حيث تأهل من كل شوط سبعة مشاركين إلى الأدوار النهائية.

ونجح الصقر (عالية) لشركة سلطان العقارية في الحصول على المركز الأول في منافسات شوط مثلوث جير فرخ، وجاء (معزة) لسلطان القحطاني في المركز الثاني وحل ( الذيبة ) ملحمد الميموني ثالثًا، وفي فئة مثلوث جير قرناس، الشوط الثاني، حقق ( D11) لمحمد الميموني المركز الأول متقدمًا على (G600) لعبدالعزيز الفضلي، و(022) لفيصل القحطاني في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وخصص الشوط الثالث لفئة جير بيور فرخ، وفيه حقق ( مردود ) لفيصل بن جمعة المركز الأول، وجاء (عقاب) لماجد الهويشلي في المركز الثاني، و(25) لريماس الخليف في المركز الثالث، وفي الشوط الرابع لفئة جير بيور قرناس ظفر (باسل) لتركي القحطاني بالمركز الأول، وحل (المحامي) لعبدالله العجمي في المركز الثاني و(B25) لنورة المنصوري في المركز الثالث.

وفي الشوط الخامس الذي خصص لفئة حر فرخ، حقق (شكلان) لفريق نجد المركز الأول، وجاء (منصوري) لنايف بن لبدة في المركز الثاني، و(مشعان) لسعيد المري في المركز الثالث، وكان ختام منافسات اليوم الثاني بشوط حر قرناس، حيث حقق (الماشي) لحمد المري المركز الأول، وجاء (موفق ) لمتعب القحطاني في المركز الثاني، و(الشهم ) لعبدالله الموسى في المركز الثالث.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يُعدُّ أكبر تجمعٍ للصقور في العالم، إذ تمكَّن من دخول موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية ثلاث مرات من حيث عدد الصقور المشاركة، ويجمع نخبة الصقارين المحليين والدوليين، ويهدف إلى تعزيز التراث الثقافي المرتبط بالصقارة، وإحياء التنافس في الهواية التراثية، وضمان استدامتها ونقلها للأجيال القادمة.