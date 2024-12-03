شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يكشف استعداداته القوية للعودة لتشكيل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الاهلي استعداداته القوية للعودة للتشكيل الأساسي لفريقه بعد انتهاء عقوبته وانتظامه في التدريبات الجماعية.

ونشر إمام عاشور عبر ستوري انستجرام فيديو له أثناء خوضه تدريبات إضافية لرفع كفاءته البدنية بعد غيابه عن تشكيل الاهلي بالمباريات الأخيرة بعد استبعاده من التشكيل لاعتراضه علي الجلوس بديلا في مباراة ستاد أبيدجان وتغريمه مليون جنيه .

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.