شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: أشكر وزير الرياضة وأعدكم بتحقيق نتائج مميزة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بالشكر للدكتور أشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة، على دعمه للمنتخب خاصة بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام المغرب.

وأضاف أحمد الكاس بتوجه بالشكر لجمال علام رئيس اتحاد الكرة؛ لأنه آمن بالمنتخب، وكان يثق في الفريق واللاعبين والجهاز الفني.

وتابع: أن البعض استسلم لليأس عندما انهزمنا في أول مباراة، لكن كان لدينا إيمان قوي بأنفسنا ونعدكم بتحقيق نتائج مميزة على صعيد كل المنتخبات فى البطولات الأفريقية.

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تكريم منتخبي مصر للشباب والناشئين، مواليد 2005 و2008 بعد نجاحهما في التأهل لنهائيات أمم أفريقيا المقرر لهما العام المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبا الشباب تحت 20 سنة، والناشئين تحت 17 سنة، معا، لبطولة أمم إفريقيا في نفس العام منذ عام 2011.

وانتزع منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي بطاقة التأهل لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، رغم البداية السيئة له في تصفيات شمال أفريقيا التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية.

ورغم خسارة منتخب مصر في المباراة الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع الجزائر في الجولة الثانية بهدف لكل منهما، ثم فاز ليبيا على بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزا صعبا في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويحصد وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط، خلف المنتخب المغربي صاحب الصدارة بـ10 نقاط، ويتأهلان سويا لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وتمكن منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس من الفوز بالمركز الأول بتصفيات شمال أفريقيا التي أقيمت في المغرب بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وليبيا وتونس والجزائر، لينتزع بطاقة التأهل لبطولة أمم أفريقيا التي غاب عنها منذ عام 2011.

منتخب 2008 تلقي هزيمة ثقيلة في المباراة الافتتاحية أمام نظيره المغربي صاحب الأرض بخمسة أهداف لهدف، إلا أن مديره الفني أحمد الكاس استطاع سريعا أن يصحح أوضاع الفريق، وحقق الفوز مبارياته الثلاث التالية أمام تونس والجزائر وليبيا، وانتزع الصدارة من المنتخب المغربي، وتأهلا سويا لأمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.