شكرا لقرائتكم خبر عن حرب روسيا وأوكرانيا وراء خروج الملاكمة من الألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول فى الاتحاد المصرى للملاكمة عن سبب قرار الأولمبية الدولية باستبعاد لعبة الملاكمة من الألعاب الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية فى لوس أنجلوس، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية 2028.

وقال المصدر، لليوم السابع، إن سبب تواجد الروسى عمر كاريمليف على رأس الاتحاد الدولى للملاكمة هو سبب خروج اللعبة، فى ظل إصرار الجمعية العمومية على تواجده وهو داعم للحرب الروسية على أوكرانيا.

ولم تعد الملاكمة رياضة مدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية بعد سحب الاعتراف الرسمي للاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) بقرار من جلسة اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 22 يونيو 2023 وهو الآن نهائي.

وفي السياق ذاته، رفضت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الدولي للملاكمة ضد هذا القرار، كما رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية مؤخرًا طلبًا بإلغاء حكم محكمة التحكيم الرياضية.

وبعد خروج الملاكمة رسميًا من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية تنضم إلى قائمة الاتحادات الرياضية غير الأولمبية وبذلك لا ينطبق شروط الترشح لممثليها لأي منصب ضمن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال الدورة الانتخابية الجديدة للفترة من 2024 إلى 2028 أو ما يليها من دورات انتخابية جديدة.