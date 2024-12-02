شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاسكواش يعقد اجتماعه الأول وينتظر الاعتماد الرسمي من وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت آمنة الطرابلسي ، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش الفائزة في الانتخابات الأخيرة، أن المجلس الجديد عقد اجتماعاً تعارفياً بين أعضائه عقب حسم الانتخابات التي أقيمت أمس بمقر الاتحاد.

وأضافت آمنة الطرابلسي ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، توقعت الفوز ولكن لم أتوقع هذا الاكتساح فى الأصوات وبذلنا جهوداً كبيرة فى الفترة الماضية.

وأضافت الطرابلسي، "عقدنا اجتماعا تعارفيا بين أعضاء المجلس، وسنعقد اجتماعاً آخر عقب الاعتماد الرسمي للمجلس من وزارة الرياضة غداً، الثلاثاء، لمناقشة جميع الملفات".

وفازت آمنة الطرابلسي برئاسة الاتحاد المصرى للاسكواش فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لانتخاب مجلس جديد فى دورة 2024-2028 بالحصول على 7 أصوات.

ونجح فى العضوية كل من، مى الأطمس وأحمد حواس وطارق طبوزادة وسارة النعماني و عمر المرشدى ومحمد حسين ويوسف عبود.

ويستعد المجلس الجديد بالاتحاد لخوض مهمة صعبة، حيث يستعد الاسكواش لأول ظهور أولمبي في تاريخ اللعبة وذلك في دورة لوس أنجلوس 2028.