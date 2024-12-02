شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو الجديد برئاسة المستشار محمد مصطفى وحضور أعضاء مجلس الإدارة الجديد .

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للمجلس المنتخب الجديد، قائلًا: "سعيد بالمنافسة الشرسة والعرس الديمقراطي والنزيه والذي تشهده الدورة الانتخابية الحالية لانتخابات الاتحادات الرياضية المصرية".

وأشار وزير الرياضة إلى أن مصر تمتلك ويتواجد بها العديد من الأبطال باللعبةً والذين يتربعون على عرش المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم، منهم اللاعب والبطل الأولمبي سيف عيسى، واللاعبة شهد سامي صاحبة برونزية بطولة العالم، وآية شحاتة التي نالت برونزية الجائزة الكبرى.

وركز وزير الرياضة في لقاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو بضرورة توسيع وزيادة قاعدة عدد الممارسين للعبة بالاتحاد والذي سوف يساهم في ايجاد المزيد من الأبطال المصريين في اللعبة علي المستوي القاري والدولي.

وواصل وزير الرياضة حديثه للمجلس الجديد المنتخب للتايكوندو بضرورة الاستفادة من المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي والذي ترعاه الوزارة ويوجد بالفعل داخل المشروع العديد والعديد من الأبطال الواعدين بلعبة التايكوندو بالمشروع، والذين سوف يمثلوا مستقبل واعد للعبة التايكوندو بمصر .

وشدد وزير الرياضة على احترامه لجميع المعايير والمواثيق الاولمبية والدولية مع ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات، منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.

فيما أوضح المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، أنه سيعمل وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي والذي لم يوفر اي جهد او دعم للاتحاد خلال الفترات الماضية لتحقيق المزيد من الإنجازات واستكمال ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة .

وأسفرت الانتخابات الأخيرة للاتحاد المصري للتايكوندو علي فوز المستشار محمد مصطفي بالرئاسة ،فيما حصل علي منصب نائب الرئيس محمد مجدي طايل، وأمين الصندوق حازم قنديل، فيما فاز بعضوية مجلس الإدارة محمد عجيزة، حسن كمال، هيثم الجداوي، وعلاء الهواري.