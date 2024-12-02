شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشارك فى جلسة حوارية بمؤتمر قضايا ذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

برعاية رئيس مجلس الوزراء، شارك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائبًة عن رئيس الوزراء ولفيف من الوزراء والشخصيات العامة والمعنيين بالشأن.

يُنظم المؤتمر المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، تزامناً مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمى لذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة فى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية".

في كلمته، أشار الوزير إلى التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تشمل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم فى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لدعم قضايا الإعاقة.

وتابع وزير الشباب والرياضة ، خلال الفترة الماضية، تغيرت نظرة المجتمع للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أصبحت الأسر المصرية تتباهى بأفرادها من ذوى الإعاقة، لاسيما وهو يلعب ويمارس الرياضة ويتفوق فيها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن ملف ذوى القدرات والهمم تتعامل معه الوزارة بشكل كبير من خلال البرامج والمشروعات المختلفة المقدمة لهم، فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويُسلط المؤتمر الضوء على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بمشاركة شخصيات عامة وممثلين عن المجتمع المدني وهيئات حكومية، بالإضافة إلى نجوم الفن والرياضة وسفراء دول أجنبية.

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة يوافق 3 ديسمبر من كل عام وهو يوم عالمى خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الإعاقة.