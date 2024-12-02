شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ؛ ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية، بمشاركة 29 شركة تُقدم 1599 وظيفة للمؤهلات العليا والمتوسطة، بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وبحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويُعد ملتقى التوظيف، التى تستمر فعالياته حتى الثالثة عصر اليوم، هو أحد المبادرات التي تُركز على ربط الشباب بالفرص الوظيفية المتاحة في السوق المحلي.

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن ملتقيات التوظيف تُسهم في تيسير عملية التوظيف وتقديم فرص عمل للشباب من مختلف التخصصات، بمشاركة العديد من الشركات الخاصة التي تقدم عروضًا متعددة للوظائف المتنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتعزيز فرصهم في سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن هذه الملتقيات تعتبر جزءًا من استراتيجية الوزارة لتمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، لافتًا إلي الدور الحيوي الذي تلعبه مراكز الشباب في دعم هذه المبادرات الاجتماعية والاقتصادية.

وعلي هامش الملتقى، تفقد الدكتور أشرف صبحي والدكتور إبراهيم صابر والسادة الحضور، معرضًا مميزًا عرضًا للمنتجات اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى جانب ورش العمل التي ركزت على تدريب المشاركين على الحرف اليدوية وتنمية مهاراتهم، وذلك في إطار دعم الوزارة للصناعات الحرفية والتراثية وتوفير فرص لتطوير مهارات الشباب، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث وإيجاد فرص عمل مبتكرة للشباب.

يوفر ملتقي التوظيف المقام بمركز شباب باب الشعرية، فرص عمل في مختلف المجالات مثل التمويل، المحاسبة، المبيعات، التسويق، والإدارة، ويمكن للمؤهلين التقديم مباشرة في المكان لكل الوظائف المتاحة في الشركات المشاركة، حيث سيقوم كل مسؤول توظيف في الشركات المختلفة باستقبال المتقدمين والإجابة على استفساراتهم حول الوظائف.



وزير الشباب والرياضة



وزير الشباب والرياضة



وزيرالرياضة



اشرف صبحى



الاستماع للمشاركين فى الملتقى



جانب من الملتقى



معرض المنتحات