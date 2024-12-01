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الامارات | ريال مدريد يصالح جمهوره.. ومبابي "نجم المباراة"

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صالح ريال مدريد جماهيره بعد السقوط الأوروبي أمام الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي، من خلال الفوز على ضيفه خيتافي 2/صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من لكرة القدم.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المتصدر الذي خسر أمام لاس بالماس 1/2، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها، علما بإن ريال مدريد لديه مباراة مؤجلة.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد خيتافي عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.
وتقدم ريال مدريد عن طريق جود بلينغهام في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، وأضاف زميله كيليان مبابي الهدف الثاني من صناعة بلينجهام في الدقيقة 38.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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