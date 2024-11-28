الرياص - اسماء السيد - لندن : عُين النجم السابق لتشلسي ومنتخب إنكلترا لكرة القدم الخميس فرانك لامبارد مدربا لكوفنتري سيتي المنافس في المستوى الثاني (تشامبيونشيب) حيث يسعى الاخير الى اعادة تنشيط مسيرته التدريبية.

ويعود إبن الـ 46 عاما الى التدريب للمرة الاولى منذ تجربته الثانية غير الناجحة مع تشلسي كمدرب مؤقت في الاشهر الاخيرة من موسم 2022 2023.

ويحتل كوفنتري المركز السابع عشر في التشامبيونشيب وأعلن مطلع هذا الشهر بشكل مثير للجدل عن اقالة مدربه مارك روبنز الذي قاده الى نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية الموسم الماضي.

ووقّع لامبارد عقدا لعامين ونصف العام وسيتولى قيادة الفريق للمرة الاولى امام ضيفه كارديف سيتي السبت.

وقال مالك نادي كوفنتري دوغ كينغ "أنا سعيد لأن فرانك لامبارد وافق على الانضمام إلى نادينا كمدرب للفريق".

وأضاف "لقد بدأ فرانك مسيرته في تشامبيونشيب وهو يعرف ما هو مطلوب في هذه البطولة لتحقيق النجاح".

ولم ينجح لامبارد، الهدّاف التاريخي لتشلسي، في شقّ طريقه على المستوى التدريبي منذ اعتزاله اللعب.

وبعد محطة ناجحة أولى مع دربي كاونتي من المستوى الثاني، تولى لامبارد تدريب تشلسي للمرة الاولى في عام 2019 الا انه أقيل بعد 18 شهرا عقب احتلال البلوز المركز التاسع في الدوري الممتاز وعُيّن مكانه آنذاك الالماني توماس توخل الذي فاز مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم التالي.