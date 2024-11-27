شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستضيف أنيمبا النيجيرى فى مستهل مشوار المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السادسة مساء اليوم الأربعاء، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد السويس الجديد، لمتابعة اللقاء الهام للنادي المصري أمام ضيفه أنيمبا النيجيرى، فى مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث المصري بقيادة مدربه علي ماهر، عن الثلاث نقاط، مستغلاً عاملى الأرض والجمهور.

ويقع النادى المصرى فى المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة نادي الزمالك، أنيمبا النيجري، وبلاك بولز من موزمبيق.

وكان المصري تأهل إلى دور المجموعات بعد تخطي عقبة الهلال الليبي في الدور التمهيدي، حيث كانت مباراتي الذهاب والإياب انتهت بنفس النتيجة، وهي فوز الهلال الليبي في بني غازي بنتيجة 3-2، وفوز المصري في الإسكندرية بذات النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، والتي رجحت كفة الفريق البورسعيدي بنتيجة 5-3.

يدخل المصري مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح الفريق البورسعيدي في الفوز خلال البروفة الأخيرة بالدوري، على الزمالك بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر البطولة المحلية، وحذر علي ماهر لاعبي المصري من السرعات الكبيرة لدى لاعبي الفريق النيجيري، والتي يميل للاعتماد عليها خلال المباريات، خاصة أن معدل أعمار فريق أنيمبا منخفض ويصل إلى 24 سنة فقط، وشدد مدرب المصري على أهمية توزيع الجهد البدني على مدار المباراة وعدم ترك مساحات يمكن للاعبى أنيمبا استغلالها.

ويحضر المباراة 5 آلاف مشجع لمساندة النادى المصري، فيما تم طرح 200 تذكرة لجماهير أنيمبا النيجيري في اللقاء المرتقب، وكان الفريق النيجيري وصل إلى القاهرة فجر الاثنين الماضى، ببعثة تضم 30 فرداً حيث دخل معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمى المكلف بإدارة المباراة، حيث يقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول "موديبو ساماكي"، ومساعد الحكم الثانى "أمادو بيلي جيسي" ، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.