شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تقرر استبعاد مجلس تنس الطاولة من الترشح لدورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

استبعدت لجنة التظلمات فى اللجنة الأولمبية المصرية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور من الترشح لدورة انتخابية جديدة فى الانتخابات المحدد لها 13 ديسمبر المقبل.

يأتى قرار استبعاد مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور من الترشح لخوض الانتخابات المقبلة بسبب مخالفات لم تفى الشروط اللازمة للترشح.

وتضمن قرار الاستبعاد كل من معتز عاشور على منصب الرئاسة وأحمد رضا على منصب نائب الرئيس وعلى منصب العضوية كلا من أشرف عاشور، محمود لاشين، عصام أحمد زيدان، رمضان محمد.

وفتح اتحاد تنس الطاولة باب الترشح يوم 1 نوفمبر الجارى وتقدم تامر وفقى عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق على رئاسة الاتحاد خلال الانتخابات المقبلة وأشرف حلمى المدير الفنى لمنتخب سيدات الطاولة السابق، ورئيس جهاز الطاولة بالزمالك سابقا على نفس المنصب.