شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الإسماعيلية تدعم منتخب مصر للشباب أمام تونس فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جماهير الإسماعيلية فى الزحف نحو ستاد هيئة قناة السويس الجديد، لحضور مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس المقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم فى تصفيات أمم أفريقيا 2025.

ويتسلح منتخب مصر للشباب بالجماهير للفوز على تونس اليوم وانتزاع بطاقة العبور إلى أمم أفريقيا رفقة منتخب المغرب.

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا من جانب روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، على علاج 3 سلبيات ظهرت بقوة فى المنتخب قبل مواجهة الحسم أمام تونس الليلة فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا 2025.

وحدد ميكالى 3 سلبيات تؤثر على نتائج الفراعنة الصغار، أولها الناحية البدنية وتراجع مستوى اللاعبين فى الشوط الثانى، أما النقطة الثانية فهى اهدار الفرص أمام المرمى بسهولة، وأخيرا الارتداد الدفاعى فى حالة ضياع الكرة. ويجرى روجيريو ميكالى المدير الفني تعديلات على تشكيل المنتخب أمام تونس، ومن المقرر أن يدفع المدير الفني بأحمد عابدين أساسيا في الدفاع بعد ظهوره بمستوى مميز في التدريبات الأخيرة بجوار عبد الله بوستنجى، كما يتجه للدفع بفارس خالد فى وسط الملعب بجوار أحمد خالد كباكا. التشكيل المتوقيع لمنتخب مصر للشباب أمام تونس، هو عبد المنعم تامر فى حراسة المرمى، وأحمد عابدين وعبد الله بوستانجى وأحمد كباكا وفارس خالد ومحمود لبيب ومحمد سمير ومروان محمود وعمرو بيبو وأحمد شرف ومحمد زعلوك.

منتخب مصر للشباب لا بديل أمامه اليوم عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة أن المنتخب المغربى حسم صدارة التصفيات ويتبقى بطاقة واحدة للصعود إلى النهائيات، يتنافس عليها المنتخبان المصرى والتونسى.

ويمتلك منتخب مصر للشباب 4 نقاط جمعها من التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا، بينما يتسلح منتخب تونس بـ6 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر وليبيا، لذا فمنتخب نسور قرطاج يكفيه التعادل لحسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا، بينما لا بديل أمام الفراعنة عن الفوز للوصول إلى النقطة السابعة.