شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للاسكواش يبرز دور مصر الريادى فى اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش عبر موقعه، استضافة مصر لبطولة العالم للاسكواش، فى الفترة من 20 يوليو إلى 1 أغسطس القادم، فى منافسات فردية وجماعية للرجال والسيدات، بعد تسجيل أرقام قياسية فى نسخة هذا العام فى هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار موقع الاتحاد الدولى فى تقرير موسع، أن مصر تعد قوة كبيرة فى اللعبة الحديثة ولها مشهد شعبى، وتشهد اكتساحًا تاريخيًا نظيفًا في بطولة العالم للناشئين هذا العام، حيث فازت أمينة عرفي ومحمد زكريا بالمسابقات الفردية وفاز فريقى السيدات والرجال بمسابقات الفرق.



الاتحاد الدولي

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة المصرى: "نُقدر بشدة قرار الاتحاد العالمي للإسكواش باختيار مصر لاستضافة بطولة العالم للإسكواش للناشئين".

وأكد الوزير أن مصر علي استعداد تام لاستضافة البطولة، مشيرًا إلى أن البلاد ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح الحدث، ما يعكس ثقة الاتحاد الدولي بقدرات مصر التنظيمية والبنية التحتية المتميزة.

وأعرب الوزير عن سعادته بإدراج الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية 2028، قائلًا: "نتقدم بالتهنئة للاتحاد العالمى للاسكواش على هذا الإنجاز الكبير في تأمين مكان للاسكواش فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 المقبلة".

وأشار الدكتور أشرف على إلى مواصلة الترويج للإسكواش فى جميع أنحاء مصر، مع التركيز بشكل خاص على رعاية المواهب الشابة وتقديم مجموعة من البرامج لدعم تطورهم. نحن ملتزمون بالحفاظ على مكانة مصر كمركز عالمى وقوة رائدة فى عالم الإسكواش.