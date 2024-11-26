شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استاد أبيدجان الإيفوارى منافس الأهلى الليلة بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام، الذى يجمع الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع نظيره استاد أبيدجان الإيفوارى، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

استاد أبيدجان يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيفواري برصيد 19 نقطة، حصدها بعد خوض 9 مباريات، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراة وحيدة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو ستاد أبيدجان 9 أهداف واستقبلت شباكهم ثمانية أخرى، وتبلغ القيمة التسويقية للفريق الإيفواري 275 ألف يورو بينما يبلغ متوسط أعمار الفريق 28 سنة.

ومن جانبه أكد ألكسندر لافيت، المدير الفني لاستاد أبيدجان الإيفواري أن فريقه سيحاول الحصول على نقطة واحدة كأقل تقدير من مباراته أمام النادى الأهلى الليلة قائلا: "نحن فى مجموعة بها فرق كبيرة، ونعلم أننا سنواجه الأهلى، حامل اللقب، وهذا أمر باعث للفخر، ولدينا الطموح والرغبة في مواجهة كل منافس لنا بهدف الحصول على صدارة تلك المجموعة".

وأضاف المدرب الفرنسي: "تصدر مجموعتنا في بطولة دوري أبطال أفريقيا هو تحدٍ كبير وصعب، ولكن نحن سعداء بالمشاركة في هذه المسابقة.. من يرى هذه المجموعة سيرشح الأهلي وأورلاندو بايرتس للتأهل، ولكن نحن لدينا الطموح للتأهل".

وتابع: "خشية مواجهة الأهلي؟ نحن نلعب في دوري أبطال أفريقيا لكي نواجه الفرق الأفضل، ونحن لسنا من نجري القرعة.. نستعد للمباراة بشكل اعتيادي، وسنصل للقاهرة الخميس القادم، للتحضير بشكل أفضل لهذه المواجهة".

وأتم ألكسندر لافيت تصريحاته قائلًا: "فريقنا لم يشارك في دوري أبطال أفريقيا منذ أكثر من 50 عامًا، وهذه فرصة جيدة لنا أن نواجه فرقًا كبيرة، مثل النادي الأهلي، ونحن جئنا إلى القاهرة بهدف الحصول على نقطة على الأقل".