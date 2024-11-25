الامارات | 4 فرق تتنافس على لقب بطولة اليوم الوطني للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً الثلاثاء بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية منافسات بطولة اليوم الوطني التي تستمر حتى السبت المقبل بمشاركة اربعة فرق هي: الحبتور وبن دري والفيصل و(إيه إم).

وسيقص شريط البطولة في اليوم الأول فريقي الفيصل وبن دري بتشكيلهما المثالي حيث يضم فريق الفيصل كل من سلان الفيصل وتوكي ريوز وجوليرمو لي وتومي اريارتي، بينما يضم فريق بن دري راشد العبار وراشد بن دري ومحمد بن دري و فاكوندو كيلي.

وستجمع المباراة الثانية، فريقي الحبتور وايه ام، في لقاء قوي، ويضم فريق الحبتور كل من محمد الحبتور وسانتوس اريارتي ودياز البريدي ويان جيفارا بينما يضم فريق "ايه ام" الشيخة علياء آل مكتوم، وكيري اورتوري وراميرو زافاليتا وبالي اوركيزا .

وكان نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية قد نظم بطولة تنشيطية استعداداً لبطولة العيد الوطني، إذ فاز فريق الحبتور على منافسه فريق ذئاب دبي بنتيجة 7-5 ليُتوج باللقب.