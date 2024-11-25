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جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر فى الزمالك بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 03:20 م

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، على بديل ناصر ماهر في المباراة المقبلة للفريق أمام بلاك بولز بطل موزمبيق بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يدفع جوميز بمحمد حمدى بديلاً لناصر ماهر الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وإجهاد عضلي شديد.

وعاد محمد حمدى للمشاركة مع الفريق في التدريبات بعد الشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الخارجي للركبة، حيث خضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز مساء الأربعاء المقبل ببطولة الكونفدرالية باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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