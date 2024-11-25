شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر فى الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، على بديل ناصر ماهر في المباراة المقبلة للفريق أمام بلاك بولز بطل موزمبيق بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يدفع جوميز بمحمد حمدى بديلاً لناصر ماهر الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وإجهاد عضلي شديد.

وعاد محمد حمدى للمشاركة مع الفريق في التدريبات بعد الشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الخارجي للركبة، حيث خضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز مساء الأربعاء المقبل ببطولة الكونفدرالية باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.