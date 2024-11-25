موعد مباراة الأهلي أمام ستاد أبيدجان فى دوري الأبطال والقناة الناقلة

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يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري، المقرر لها مساء غد، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويخوض الأهلى مرانه الأخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي سيغيب عنها كريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هانى ووسام أبو على بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي أمام ستاد أبيدجان بدوري ابطال افريقيا

ويبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.



الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.



وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.



ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال إفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.