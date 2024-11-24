شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشيش يحرز المركز السابع فى كأس العالم للسلاح بتونس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 07:47 م

حقق منتخب مصر لسلاح الشيش المركز السابع في كأس العالم للسلاح بتونس بعد فوزه على منتخب الصين بنتيجة 45-33.

خسر منتخب مصر لسلاح الشيش، بقيادة مديره الفنى ماهر حمزة، من نظيره الأمريكى 45- 28 فى دور ربع النهائى بكأس العالم المقام فى تونس.

وتأهل منتخب مصر لسلاح الشيش إلى ربع نهائى كأس العالم المقام فى تونس بالفوز على المجر بنتيجة 45-41 فى دور الـ16 فى ريمونتادا قوية بعد تأخر الفراعنة 33- 28.

فيما أحرز محمد حمزة لاعب المنتخب المصري لسلاح الشيش الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش فى تونس، والمقامة خلال الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر الجاري.

وفاز حمزة بالبرونزية بعد خسارته مباراة نصف النهائي أمام الأمريكي بريس لويي بنتيجة 15-13.