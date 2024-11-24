شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلى يودعون الراحل سمير مرعى خلال مواجهة بتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الإسماعيلي على توديع نجم الفريق الأسبق سمير مرعي وذلك خلال مباراتهم أمام بتروجت في ثالث جولات مسابقة الدوري الممتاز.

والتقط لاعبو الفريق صورة تذكارية قبل أن يتم الوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل وسط أجواء مغلفة بالحزن والأسى، وورحل سمير مرعي عن دنيانا منذ أيام بعد صراع طويل مع المرض.



وجاء تشكيل الفريق كالتالي ..

حارس مرمى .. أحمد عادل

الدفاع .. حاتم سكر - عبد الكريم مصطفى - محمد عمار -محمد نصر.

الوسط .. هشام محمد - إريك تراوري - محمد عبد السميع.

الهجوم .. نادر فرج - خالد النبريصي - مروان حمدي

البدلاء .. كمال السيد ،عماد حمدي ،على الملواني ،محمد حسن،محمد زيدان، محمد خطاري، عمر القط، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح.