شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يبدأ تدريبات الكرة في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

بدأ المغربي أشرف داري مدافع الأهلي أداء تدريبات تأهيلية مع الفريق الأحمر على هامش التدريبات الجماعية، للتعافي من الإصابة بالتواء فى الكاحل والتي تعرض لها في شهر سبتمبر الماضي وتجددت أكثر من مرة.



وظهر أشرف داري في مران الأهلي اليوم الأحد وشارك فى تدريبات الكرة، ويحتاج بعض الوقت قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية سواء فى بداية ديسمبر أو الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

ويستمر غياب المغربى أشرف داري مدافع النادى الاهلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام ستاد أبيدجان، المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخضع أشرف داري مدافع الأهلي لبرنامج خاص عبارة عن تقوية منطقة الكاحل، من أجل تعافيه بشكل تام من إصابة التواء الكاحل وعدم تجدد الإصابة التي اشتكى منها مؤخرا، وتسببت في غيابه عن الفريق الأحمر لوقت طويل.

ولم يشارك أشرف داري مع الأهلي سوى دقائق قليلة في مباراة العين الإماراتي بربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

واقترب أشرف داري من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية أول ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه اللاعب حاليا للتعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل الذي تعرض له في سبتمبر الماضي، قبل أن تتجدد نفس الإصابة مرتين وتطول فترة ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات

ويرفض الجهاز الطبي للأهلي استعجال عودة أشرف داري للمشاركة في المباريات، حيث تم منحه راحة كافية، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لمدة شهر كامل منذ تجدد الإصابة بعد مباراة العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال للأندية، على أن يكون متاحا للمشاركة في التدريبات أول الشهر المقبل، وبعدها يتم تقييم مستواه مجددا من المشاركة في المباريات أو الانتظار عليه بعض الوقت.