الامارات | بيريرا وكايو وساشا مرشحون لارتداء قميص المنتخب قبل لقاء إيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن عدداً من اللاعبين الذين حصلوا على الجنسية الإماراتية أخيراً مرشحون للانضمام إلى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد استيفاء الشروط كافة التي تؤهلهم لارتداء قميص «الأبيض»، أبرزهم ثنائي الشارقة لوان بيريرا (24 عاماً) وكايو لوكاس (30 عاماً)، ومدافع الوحدة ساشا (31 عاماً)، وذلك قبل المباراة المرتقبة للأبيض أمام نظيره الإيراني في 20 مارس المقبل في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويضم المنتخب حالياً ستة لاعبين حاصلين على الجنسية الإماراتية، هم: ماركوس ميلوني (الشارقة)، وبرونو أوليفيرا (الجزيرة)، وكوامي كويدو (العين)، والحارس عدلي محمد (ساوثهامبتون الإنجليزي)، وماكنزي هانت (فليتوورد الإنجليزي)، وجونيور نيداي (مونبلييه الفرنسي).

وتبقت للمنتخب أربع مباريات مصيرية أمام كل من إيران وكوريا الشمالية وأوزبكستان وقيرغيزستان.

ويحتل «الأبيض» المركز الثالث بـ10 نقاط متأخراً عن منتخب إيران (16 نقطة)، وأوزبكستان الوصيف (13 نقطة).

ويسعى المدرب البرتغالي باولو بينتو إلى تجهيز المنتخب مبكراً للجولات المتبقية في تصفيات كأس العالم بجانب التحضير الجيد لكأس الخليج العربي الـ26 في الكويت خلال ديسمبر المقبل.

من جهته، قال عضو شركة الشارقة لكرة القدم واللاعب المونديالي السابق علي ثاني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «انضمام لاعبين مميزين مثل كايو لوكاس ولوان بيريرا سيعزز من إمكانية تفوق المنتخب على نظيره الإيراني، وفي حال الفوز فإنه سيضمن بذلك الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم بنسبة 100%».