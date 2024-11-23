شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة الأهلي» فى مواجهة مصر للتأمين بدوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلى مباراة مهمة اليوم أمام مصر للتأمين ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً على صالة مركز شباب الجزيرة، ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة من أجل حصد اللقب.

وحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبات الفريق، للتأكيد عن النواحي البدنية والخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.

ومن المقرر أن يواجه فريق 16 سنة المرتبط نظيره فريق مصر للتأمين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا على صالة مركز شباب الجزيرة.