شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال علي ماهر للاعبي المصري قبل مواجهة الزمالك الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري ، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة الزمالك في الجولة الثالثة بالدوري، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض، تمنح الفريق دافعاً معنوياً قبل انطلاق مشاركته في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق المصري، بقيادة علي ماهر، نظيره أنيمبا النيجيري في السادسة مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومع دقات الثامنة مساءً، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ستاد برج العرب، لمتابعة المباراة المثيرة التي تجمع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مع ضيفه فريق المصري، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري Nile، حيث يبحث الفريق الأبيض عن رد الاعتبار ومواصلة الانتصارات، بينما يستهدف أبناء المدينة الباسلة مواصلة التفوق على الزمالك بعد الفوز في الموسم الماضي على أبناء ميت عقبة في مباراتي الذهاب والإياب بالدوري.

يدخل الزمالك مباراة الليلة، في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة، بينما يحتل المصري المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك علي التحدث مع اللاعبين حول ضرورة التركيز طوال شوطي المباراة والعمل علي تسجيل هدف مبكر في شباك الفريق البورسعيدي من اجل ارباك حساباتهم والعمل علي السيطرة الكلية علي مجريات المباراة، وتقديم كرة ممتعة للجمهور المتعطش لكرة القدم.