شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم هليوبوليس فى مؤجلات محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 29-18 ضمن مؤجلات الجولة الخامسة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 .

كما إستطاع فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-30 فى قمة دورى محترفى كرة اليد للرجال المؤجلة من الجولة الثالثة للموسم المحلى 2024-2025 ، فى الصالة الرئيسية باستاد القاهرة مساء الأحد، بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء.

و حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.