الامارات | استاد آل مكتوم يحتضن كأس «سوبر إعمار» بين الوصل وشباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن استاد آل مكتوم في دبي قمة كأس «سوبر إعمار» التي تجمع بين الوصل وشباب الأهلي، في 13 ديسمبر المقبل، تحت شعار «نبني إرثاً».

ويدخل الوصل السوبر - وهو بطل لدوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وكأس رئيس الدولة - حاملاً آمال جماهيره للظفر بأول ألقابه في كأس السوبر، فيما يسعى شباب الأهلي وصيف دورينا عن الموسم الماضي، إلى الدفاع عن لقبه في السوبر الذي حققه الموسم الماضي، ويبحث عن زيادة عدد ألقابه، خصوصاً أنه يحمل الرقم القياسي بعدد مرات التتويج (ست مرات)، ودائماً ما تحظى مواجهات الفريقين بالندية واللحظات الحماسية.

وترعى شركة إعمار العقارية بطولة كأس سوبر إعمار، انطلاقاً من الموسم الحالي 2024-2025 ولأربعة مواسم.