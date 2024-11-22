شكرا لقرائتكم خبر عن زد يستعيد محمود نبيل فى يناير القادم والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق زد جهود محمود نبيل لاعب وسط الفريق في شهر يناير المقبل، عقب انتهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة القطع في الرباط الصليبي، وإجراء عملية جراحية منذ فترة.

ويواصل محمود نبيل لاعب زد أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي لحقت به منذ فترة وتسببت فى غيابه عن الملاعب لحين الانتهاء من برنامجه العلاجي والتأهيلي.

في سياق آخر، يستعيد فريق زد جهود الكونغولي بيتر موتوموسي لاعب وسط الفريق عقب مباراته أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الحالي.

ويستمر غياب موتوموسي عن زد في مباراته المقبلة أمام مودرن سبورت في الجولة الثالثة من عمر الدوري بسبب عدم الجاهيزة، بعدما غاب في مباراتيه الماضيتين أمام الجونة والأهلي، على أن يعود في مباراة حرس الحدود بالجولة الرابعة.

ووضع الجهاز الفني لفريق زد برنامجا بدنيا لتجهيز بيتر موتوموسي لاعب وسط الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الحالي، وتسببت في تعطيل انطلاقته مع زد في مباراتيه الماضيتين أمام الجونة والأهلي.