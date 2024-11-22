شكرا لقرائتكم خبر عن الجعايدي: معلول قدم مسيرة تاريخية مع الأهلي وهذا سبب عدم تألقه مع تونس والان مع تفاصيل الخبر

تحدث راضي الجعايدي، نجم منتخب تونس السابق، عن مسيرة مواطنه علي معلول مع النادي الأهلي حتى الآن، قائلاً: "جماهير الأهلي تقدر وتحب معلول كثيرًا بعد مسيرته التاريخية مع الأحمر، ومن وجهة نظري عدم مشاركته مع المنتخب التونسي بسبب مشاكل في خيارات اللاعبين الأساسيين".

وأضاف نجم منتخب تونس السابق خلال تصريحات تليفزيونية: "علي معلول لاعب هجومي ولديه إمكانيات مميزة والمنتخب التونسي يعتمد على تشكيل دفاعي وهو سبب عدم مشاركته بشكل أساسي وتألقه مع تونس، ودائمًا الكرة التونسية تفرز مواهب عديدة على مستوى الأندية لكن نفتقد هذا في الوقت الحالي، دائمًا نجاح المنتخب التونسي كان يأتي من توهج اللاعبين في الأندية المحلية وهذا ما نفتقده حاليا أيضًا".

وواصل: "الدوري المصري مستواه عالي للغاية ويفيد اللاعبين التونسيين، ودائمًا المحترفون التونيسيون في الدوري المصري يقدمون أفضل مردود فني مع أنديتهم،والدوري من الطراز الأول بشمال أفريقيا والجماهير المصرية شغوفة بحب الكرة، لذلك أتمنى التدريب في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة".

وأردف: "هناك تخبط إداري على مستوى الأجهزة الفنية في المنتخب التونسي بالوقت الحالي، حققنا الهدف الرئيسي وهو التأهل إلى كأس أمم أفريقيا"، واختتم حديثه قائلًا: "فوزي البنزرتي مدرب كبير وفترته الأخيرة مع تونس لم تكن موفقة، كما أن مستوى المنتخب التونسي ليس المطلوب في الوقت الحالي".