7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 21/12/2024، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها زيزو يرفض العروض الخارجية وينتظر جلسة الحسم مع الزمالك، وتدريب الزمالك.. تأهيل محمد شحاتة.. تعليمات خاصة لحراس المرمى وتقسيمة فنية للاعبين، وشوبير يكشف حالة وسام ابو على ويؤكد: الأهلى لم يبيع كهربا.

زيزو يرفض العروض الخارجية وينتظر جلسة الحسم مع الزمالك

رفض أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك كافة العروض التى تلقاها الخارجية منها والمحلية،رغم أن هذه الأندية قدمت له مبالغ كبيرة إلا أن اللاعب أكد لهم تمسكه بالتواجد داخل صفوف القلعة البيضاء.

تدريب الزمالك.. تأهيل محمد شحاتة.. تعليمات خاصة لحراس المرمى وتقسيمة فنية للاعبين

أدى محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال، على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في الدوري غدا

شوبير يكشف حالة وسام ابو على ويؤكد: الأهلى لم يبيع كهربا

وسام أبو على لاعب فريق الأهلى، خضع إلى أشعة في الأردن وأظهرت أنه سليم، وبعد العودة إلى القاهرة عمل أشعة أخرى، لكن التقرير الطبى الجديد لم يظهر حتى هذه اللحظة.

دوليو الأهلى يشاركون فى التدريبات الجماعية اليوم بختام تحضيرات مباراة الاتحاد

ينتظم لاعبو الأهلى الدوليون محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومروان عطية وعمر كمال وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر، فى المران الجماعى.

حسام حسن يسلم تقرير معسكر المنتخب الوطني لاتحاد الكرة

سلم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن التقارير الفنية والإدارية والطبية عن معسكر منتخب مصر الأخير والذى خاض فيه الفراعنة مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا.

مرزوق على: عدنا إلي منصة التتويج العالمية في 3 سنوات وسد فجوة المنتخبات

أكد مرزوق على رئيس اتحاد الجودو و المرشح على نفس المنصب في الانتخابات التي تقام غد الجمعة، أن الاتحاد حقق الكثير من الإنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل الصعوبات التي واجهت الاتحاد.

ميرنا محمد تحصد ذهب وزن 55 كجم فى بطولة أفريقيا للأثقال بكينيا

حصدت ميرنا محمد على 3 ذهبيات فى منافسات الخطف و الكلين و المجموع بوزن 55 كجم فى بطولة أفريقيا للناشئين و الشباب بكينيا .