شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، تدريباته استعداداً لمباراة الإتحاد السكندري المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الجمعة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ) ، ويدخل الفريق معسكر مغلق عقب مران اليوم تمهيداً لخوض المباراة المرتقبة غداً والتي تأتي بعد انتهاء التوقف الدولي ويرغب المارد الأحمر في الفوز على الفريق السكندري لمواصلة الانتصارات المحلية في بطولة الدوري حيث فاز الفريق في أول جولتين على سيراميكا 5-2 وعلى زد بهدف نظيف ليحصد المارد الأحمر أول 6 نقاط في بطولة الدوري التي يحمل لقبها.

على جانب آخر، يدرس مسئولو النادي الأهلي مفاتحة الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر في فسخ عقده بالتراضي في يناير المقبل، والتنازل عن الجزء المتبقي من مستحقاته المالية، نظير منحه الاستغناء الخاص به والرحيل لأي نادي يرغب في الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي القادم بالمجان.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في فسخ عقد بيرسي تاو بالتراضي، من أجل إفساح المجال لضم جناح أجنبي جديد، لاسيما مع تراجع مستوى الجناح الجنوب إفريقي، وعدم تقديم الإضافة المطلوبة للفريق الأحمر، بخلاف تقاضي راتب سنوي كبير لا يتناسب مع حجم عطائه داخل الفريق ويفوق المليون دولار سنويا، أي قرابة 50 مليون جنيه مصري.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي أكثر من حل مع بيرسي تاو من أجل إنهاء مسألة رحيله في يناير، والتعاقد مع لاعب أجنبي جديد من أجل تدعيم صفوفه قبل خوض المنافسات القادمة في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وأخيرا كأس العالم للأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.