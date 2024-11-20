شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى ينضم لصفوف الزمالك بعد عودته من تونس والان مع تفاصيل الخبر

وصل التونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، بعد التواجد مع منتخب بلاده في معسكر نسور قرطاج الأخير.

وكان حمزة المثلوثي ضمن قائمة المنتخب التونسي لخوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الخميس على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

في سياق متصل وافق مسئولو نادى الزمالك على تعديل عقد حمزة المثلوثى لاعب الفريق، وذلك بعد اقتراب عقده على الانتهاء، حيث يتبقى فى عقده موسم واحد ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتم الاستقرار على تجديد عقد اللاعب خلال الفترة القادمة.

واتفق الزمالك مع المثلوثى على تجديد عقده، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، بناءً على رغبة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني، الذى طالب باستمرار اللاعب نظرا للجهود التى يبذلها المثلوثى مع الفريق.