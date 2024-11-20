شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدرس طلب الكاميروني ايتوجا لفسخ التعاقد بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسؤولو النادي المصري، طلب الكاميروني فرانك إيتوجا لاعب الفريق البورسعيدي المعار إلى نادى سبارتاني سبورتول المولدوفي، بفسخ تعاقده مع المصري بالتراضي.

وينتهي عقد فرانك إيتوجا مع المصري في نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل مجاناً.

ومن المقرر أن يستطلع مسؤولو المصري رأي علي ماهر المدير الفني للفريق، لحسم موقفهم من اللاعب، والذي كان قد أعير خلال الموسم الماضي إلى الجونة، قبل أن ينتقل بعدها إلى نادي سبارتاني سبورتول المولدوفي.

من ناحية أخرى، يواصل النادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها بعد غد السبت باستاد برج العرب.

وكان المصري خاض مباراتين وديتين خلال الأيام الماضية، حيث فاز في الأولى على فريق دياموند بنتيجة 3-1، قبل أن يتغلب في الثانية على فريق رع سبورت بسبعة أهداف مقابل هدف.

وضربت الإصابات فريق الكرة الأول بالنادي المصري، قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك، ويبحث الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر عن البدائل لتعويض الغيابات.

ويسعى علي ماهر لاستغلال توقف الدوري المصري في تجهيز أكثر من لاعب لتعويض غياب المصابين، حيث تضم قائمة إصابات المصري كلا من، خالد الغندور، خالد صبحي، ومحمد دبش.

من جانبه، حرص علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، على الاجتماع باللاعبين استعداداً للزمالك، وقام مدرب المصري بتوجيه اللاعبين ببعض النصائح الفنية، مؤكداً على إتاحة الفرصة للجميع خلال المباريات المقبلة.