شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينظم رحلات مجانية لنقل جمهوره للقاهرة لمؤازرته أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على دعم ومساندة جماهير الثغر العظيمة، قرر تنظيم رحلة وتوفير أوتوبيسات لنقل جماهير زعيم الثغر لدعم ومساندة فريقها مشاهدة لقاء الاتحاد السكندري مع الأهلى فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري العـام والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 1122_2024 الساعة الثامنة مساء بإستاد السلام و ذلك لحاملي بطاقة المشجع Fan ID " وتذكرة المباراة .

وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد السكندرى بالشاطبي من الساعة الواحدة حتى الساعة الثانية بعد الظهر .

قررت رابطة الأندية إجراء تعديل على ملعب مباراتي "الأهلي و الاتحاد السكندري" و مباراة "مودرن سبورت و زد اف سي" ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، إلى استاد السلام بدلا من استاد القاهرة، كما كان مقررا من قبل.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد ‏السكندري، التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

شهد المران، عودة اللاعبين الدوليين للمشاركة في المران، واكتفى عدد منهم بأداء جلسات استشفاء في الجيم، بعد المشاركة في ‏مباريات المنتخب الوطني ضمن الأجندة الدولية.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الاجتماع مع الطاقم المعاون، لوضع الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباريات القادمة.‏

وكان الأهلي قد تغلب على «تيم اف سي» وديا بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال فترة التوقف الدولي؛ بسبب معسكر المنتخب الوطني ‏الأخير.‏