شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحسم الجدل: لن نتخلى عن ربيعة في يناير.. ولم تصلنا عروض لضمه والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن ناديه لن يفرط في جهود محمد ربيعة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مشددًا على أنه من الأعمدة الرئيسية داخل الفريق حاليًا، وأنه سعيد بأدائه مع منتخب مصر في المباراة السابقة أمام كاب فيردي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية: "قمنا ببيع طارق علاء الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، وتعاقدنا مع محمود صابر بمنتهى السلاسة، وحصلنا عليه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع عدم وجود أحقية الشراء".

وأضاف: "قمنا بضم محمد ربيعة في صفقة مجانية من نادي مودرن سبورت، ولم تصلنا أي عروض رسمية لضمه من جانب أي نادٍ، ومن الصعب التفريط في أي لاعب، وهناك تمسك بكل العناصر الأساسية حتى ختام الموسم الجاري، لان المشوار لازال طويلًا ونحتاج لكل العناصر المهمة في تشكيلة سموحة".

وواصل: "أحمد سامي يبذل قصارى جهده مع سموحة، ونخوض كل المباريات على أنها (نهائيات كؤوس)، خصوصا أن الدوري المصري صعب بنظامه الحالي، وهناك أخطاء تحكيمية، لكن غير مقصودة، ولا أحد ينكر وجود بعض الأخطاء ونتمنى تلافيها مستقبلا، ونهنئ اتحاد الكرة بقيادة هاني أبوريدة".

واستطرد: "من أهم الملفات على طاولة اتحاد الكرة الجديد ملف التحكيم والرد على شكاوى الأندية وتعميق العدالة بين جميع الأندية، وأتمنى أن يتم دراسة ملف التعاقد مع خبير أجنبي بشكل جيد، وأن يتم فعل الصالح فقط لصالح الكرة المصرية، سوف نترك الأمر للمجلس الجديد".