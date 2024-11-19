شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لمباريات الأسبوع الثالث فى دورى النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتح باب الحجز لمباريات الأسبوع الثالث فى دوري النيل لموسم 2024 - 2025.

وتعود عجلة الدورى المصرى للدوران يوم الجمعة 22 نوفمبر الجارى، بعد توقف المسابقة بسبب معسكر منتخب مصر الحالى لخوض مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا 2025.



مباريات الأسبوع الثالث مباريات الأسبوع الثالث

دوري نايل مباريات الأسبوع الثالث



دوري نايل دوري نايل

وتستكمل منافسات بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025 الجمعة المقبل، بعد نهاية فترة الأجندة الدولية، بلقاءات الأسبوع الثالث، حيث يخوض منتخب مصر مواجهة مع منتخب بوتسوانا غداً الثلاثاء فى التاسعة مساءً باستاد الدفاع الجوى.

وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساءً أو 8 مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري

الجمعة 22 نوفمبر

بيراميدز & البنك الأهلى 5 مساء

فاركو & إنبى 5 مساء

الاهلى & الاتحاد السكندري 8 مساء

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش & سموحة 5 مساء

الجونة & غزل المحلة 5 مساء

الزمالك & المصري البورسعيدى 8 مساء

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلى & بتروجت 5 مساء

حرس الحدود & سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت & زد إف سى 8 مساء