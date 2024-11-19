شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع نظيره في منتخب فلسطين من أجل الاطمئنان على حالة وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، والذي تعرض للإصابة وتأكد غيابه عن مباراة منتخب الفدائيين أمام كوريا الجنوبية غدًا الثلاثاء.

ويرغب الجهاز الطبي للأهلي في معرفة حجم الإصابة ومدة غياب أبو علي والبرنامج الطبي المحدد لعودته للمشاركة في المباريات من جديد.

وفاز فريق الكرة بالنادي الأهلي على نظيره تيم إف سي بثلاثية نظيفة وديا، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش، ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لخوض مباراته أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأحرز ثلاثية الأهلي في شباك تيم إف سي، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وكريم الدبيس.

شهدت المباراة الودية مشاركة عدد كبير من اللاعبين من أجل تجهيزهم والاطمئنان على بعض اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابات والحفاظ على حساسية المباريات لديهم قبل لقاء زعيم الثغر.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية غدًا الثلاثاء، على أن يستأنف تدريباته الجماعية الأربعاء ويختتم تحضيراته لمواجهة زعيم الثغر مساء الخميس.