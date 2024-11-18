شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الاثنين، الموافق 18 - 11 - 2024 العديد من الأخبار الهامة، وفى مقدمتها، الزمالك يقرر رحيل ميشالاك نهاية الموسم، وكولر يعيد عمر الساعي للحسابات الفنية فى الأهلي بعد انتهاء توقف الدوري.

منتخب مصر يرتدى "أحمر × أبيض" أمام بوتسوانا غداً

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و بوتسوانا ، المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب بتسوانا القميص الأبيض في الأزرق.

الزمالك يقرر رحيل ميشالاك نهاية الموسم

استقر مسئولو نادي الزمالك على الاكتفاء بمدة استعارة البولندي كونراد ميشالاك من أحد السعودي والتي جاءت لمدة موسم واحد، حيث سيرحل اللاعب عن القلعة البيضاء فور نهاية مدة استعارته، نظرا لعدم تقديمه مستوى أو مردودا جيدا مع الفريق منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

طبيب المنتخب يُخطر الزمالك بمدة غياب محمد شحاتة بعد إصابته فى الضامة

أبلغ الجهاز الطبى لمنتخب مصر نظيره بنادى الزمالك بمدة غياب محمد شحاتة لاعب وسط الفريق، بعد تعرضه لإصابة عبارة عن مزق فى العضلة الضامة، خلال مشاركته مع المنتخب فى مواجهة كاب فيردي فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وانتهى بالتعادل 1 - 1.

جوميز يطمئن على جاهزية زيزو قبل مواجهة المصرى

اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك على جاهزية أحمد مصطفى زيزو جناح الفريق الكروى الأول قبل مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز.

حسام عبد المجيد يقترب من الاحتراف الخارجى.. وإدارة الزمالك تستهدف تأمينه

اقترب حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك من خوض تجربة الاحتراف الخارجي، خاصة فى ظل تألقه اللافت للنظر فى الفترة الماضية. أشعة جديدة تنتظر أشرف داري فى الأهلى قبل مواجهة زعيم الثغر يخضغ المغربى أشرف داري مدافع الأهلى لأشعة جديدة لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية.

كولر يعيد عمر الساعي للحسابات الفنية فى الأهلي بعد انتهاء توقف الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على منح عمر الساعى لاعب الفريق فرصة المشاركة فى المباريات عقب نهاية فترة الأجندة الدولية.