شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صبحي يبدأ تدريبات الجري على هامش مران المصري استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

بدأ خالد صبحي ، مدافع النادي المصري ، تدريبات الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق استعداداً لمواجهة الزمالك بالجولة الثالثة من الدوري.

وكان خالد صبحي تعرض لتمزق فى عضلة السمانة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة موريتانيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، ليغيب عن المصري في انطلاقة الدوري.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته فى الثامنة مساء السبت المقبل 23 نوفمبر باستاد برج العرب.

وضربت الإصابات فريق الكرة الأول بالنادي المصري، قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، ويبحث الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر عن البدائل لتعويض الغيابات.

ويسعى علي ماهر لاستغلال توقف الدوري المصري في تجهيز أكثر من لاعب لتعويض غياب المصابين، حيث تضم قائمة إصابات المصري كلا من، خالد الغندور، خالد صبحي، البنيني أتدجيكو سامادو، ومحمد دبش.