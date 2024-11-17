شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين أحمد فتوح وجوميز فى الزمالك بعد انتهاء أزمته والان مع تفاصيل الخبر

يعقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد فتوح خلال الساعات القادمة، بعد انتهاء الأزمة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وتسببت في ابتعاده عن الملاعب.

ويرغب جوميز في تأهيل أحمد فتوح نفسياً لاستعادة مستواه المعهود، خاصة أن الخواجة يثق في إمكانيات وقدرات اللاعب، ويرى أنه من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق الأبيض التي غنى عنها.

حسام حسن يستبعد أحمد فتوح من قائمة المنتخب

وفقد أحمد فتوح تركيزه خلال الفترة الماضية بعد حادث السير، وابتعد لفترة طويلة عن المباريات، في وقت كان يصنف فيه اللاعب كواحد من أفضل الأظهرة في الدوري المصري، فضلاً عن استبعاده من قائمة المنتخب الوطنى بقيادة العميد حسام حسن.

من جانبه، قال المحامى أشرف عبد العزيز، إن أحمد فتوح أصبح ممنوعا من القيادة بعد حكم المحكمة الصادر ضده، مضيفاً، "اللاعب ممنوع من قيادة السيارة نهائيا حالياً بعد الحكم الصادر ضده".

المحكمة: إلغاء رخصة قيادة أحمد فتوح

قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، اليوم السبت، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وعضوية المستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد، على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة قيادته في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.