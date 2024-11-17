شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى كرة اليد والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام مساء اليوم، الأحد، قمة دورى محترفى كرة اليد المؤجلة من الجولة الثالثة للموسم المحلى 2024-2025 بين الأهلى و الزمالك فى الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد والقنوات الناقلة

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى الثامنة مساء اليوم على صالة استاد القاهرة، وتذاع على قناة أون تايم سبورتس.

ويعتمد الأهلى فى لقاء اليوم على اللاعبين أصحاب الخبرات، أمثال أحمد عادل وإبراهيم المصرى، بينما يعتمد الزمالك على أكرم يسرى وكريم هنداوى كاتونجا، فضلا عن خبرات أحمد الأحمر.

تقام مباراة الليلة بدون جمهور، وسط السماح بعدد محدد ، حيث مسموح حضوره 10 أفراد من مجلس إدارة كل ناد ومثلهم لمجلس إدارة الاتحاد و12 فرد من طاقم التحكيم.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر الجارى فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.