دوري أن بي ايه: ديفيس وجيمس يقودان ليكرز الى فوز خامس تواليا

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : قاد الثنائي المتألق انتوني ديفيس والمخضرم ليبرون جيمس لوس أنجليس ليكرز الى فوز خامس تواليا على نيو أورليانز بيليكانز 104 99 ضمن دوري أن بي ايه الأميركي لكرة السلة.

وسجل ديفيس 31 نقطة وأضاف جيمس 21 نقطة بالاضافة الى مساهمة كبيرة من دالتون كنيخت ليحقق ليكرز فوزه الخامس تواليا والتاسع هذا الموسم مقابل 4 هزائم ليحتل المركز الثالث في المنطقة الغربية.

وقلب ليكرز تخلفه بفارق 10 نقاط في نهاية الشوط الأول (46 56) الى فوز بفارق 5 نقاط في نهاية المباراة بعد ان ضرب بقوة في الربع الثالث الذي انهاه بنتيجة 29 15.

وسجل جيمس (39 عاما) والذي يخوض موسمه الثاني والعشرين في الدوري الأميركي للمحترفين، ثلاثيتين متتاليتين في الثواني ال37 الأخيرة ليمنح التقدم لفريقه 101 97.

وفي تورونتو، سجل نجم بوسطن سلتيكس حامل اللقب الموسم الماضي جايسون تايتوم، ثلاثية في الرمق الأخير ليمنح فريقه الفوز على تورونتو رابتورز 126 123 بعد التمديد.

وكان جايلين براون أفضل مسجل في صفوف بوسطن مع 27 نقطة في حين سجل تايتوم 24 نقطة مع 11 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

في المقابل، كان لاعب الارتكاز النمسوي جايكوب بويتل أفضل مسجل في صفوف تورونتو مع 35 نقطة.

واحتفظ بوسطن بمركزه الثاني في المنطقة الشرقية برصيد 11 انتصارا و3 هزائم.

ومني ميلووكي باكس بخسارته التاسعة هذا الموسم بسقوطه أمام شارلوت هورنتس 114 115 على الرغم من أول "تريبل دبل" لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الأميركي عامي 2019 و2020 (22 نقطة و15 متابعة و12 تمريرة حاسمة).

وأهدر يانيس فرصة منح الفوز لفريقه قبل ثانيتين من نهاية المباراة عندما أخفق في احدى تسديداته.

وتابع دي أرون فوكس من ساكرامنتو كينغز نجاعته التهديفية بتسجيله 49 نقطة في سلة يوتا جاز ليقود فريقه الى الفوز 121 117.

وكان دي ارون سجل 60 نقطة في سلة مينيسوتا تمبروولفز في المباراة التي خسرها فريقه 126 130 بعد التمديد الجمعة.

وحقق دالاس مافريكس فوزا كبيرا على سان انتونيو سبيرز 93 110.

خاض سان انتونيو المباراة في غياب نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي تعرض لكدمة في ركبته اليمنى اثر كرة مشتركة مع انتوني ديفيس الجمعة.

وسجل "ويمبي" معدلا مقداره 22.7 نقطة و10.5 متابعات و3.7 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة منذ مطلع الموسم الحالي.

وعلى غير عادته اكتفى نجم سان انتونيو السلوفيني لوكا دونتشيتش بتسجيل 16 نقطة مع 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

في المقابل، سجل كل من زميليه كايري ايرفينغ والبديل دانيال غافورد 22 نقطة.