شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه راعي سبورت فى لقاء ودي استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي المصري ،بقيادة علي ماهر، مع نظيره راعي سبورت، اليوم الأحد، في تجربة ودية استعداداً لمواجهة الزمالك المرتقبة بالدوري.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته فى الثامنة مساء السبت المقبل 23 نوفمبر باستاد برج العرب.

ويستهدف علي ماهر مدرب المصري منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، للوقوف على مستواهم ومدى انسجامهم مع الفريق استعداداً لمواجهة الزمالك.

وضربت الإصابات فريق الكرة الأول بالنادي المصري، قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، ويبحث الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر عن البدائل لتعويض الغيابات.

ويسعى علي ماهر لاستغلال توقف الدوري المصري في تجهيز أكثر من لاعب لتعويض غياب المصابين، حيث تضم قائمة إصابات المصري كلا من، خالد الغندور، خالد صبحي، البنيني أتدجيكو سامادو، ومحمد دبش.

من جانبه، حرص علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، على الاجتماع باللاعبين استعداداً للزمالك، وقام مدرب المصري بتوجيه اللاعبين ببعض النصائح الفنية، مؤكداً على إتاحة الفرصة للجميع خلال المباريات المقبلة.

وشدد علي ماهر على أنه لا يوجد مكان مضمون بالفريق، مؤكداً أن الأفضل سيفرض نفسه على التشكيل الأساسي.