الامارات | «دبي البحري» يعتمد موقع سباق مونديال «الزوارق السريعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال اجتماعه أول من أمس، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، على المخطط التنظيمي لاستضافة بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات)، جائزة دبي الكبرى 2024 التي تمثّل ختام فعاليات موسم السباقات العالمية لسنة 2024 الذي تستضيفه دبي من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل.

واعتمد مجلس الإدارة موقع سباق بطولة العالم على شواطئ جميرا، أمام الواجهة البحرية في «بحر دبي»، حيث سيتم وضع المسار المناسب أمام الجماهير قبالة شاطئ «كايت بيتش» وشاطئ «نسناس بيتش».